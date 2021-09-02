Министр семьи и труда Башкирии предложила ввести льготы для частных домов престарелых

Министр семьи и труда Башкирии предложила ввести льготы для частных домов престарелых
Министр семьи и труда Башкирии предложила ввести льготы для частных домов престарелых
Вчера, 09:39ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Иванова предлагает развивать частный сектор.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова считает, что частные пансионата для престарелых необходимо развивать и помогать им. Об этом она сообщила в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

Сейчас в республике рассматривается вопрос лицензирования этого вида бизнеса. По словам министра, после нескольких трагических случаев в домах престарелых власти постоянно отслуживают работы таких учреждений, по этому поводу было проведено множество совещаний.

Иванова опасается, что из-за чрезмерного административного прессинга частные дома престарелых пансионаты в регионе могут закрыться, поэтому она предлагает развивать частный сектор.

— Нужно развивать и помогать, и делать льготы, пусть только вкладываются и соблюдают требования, — отметила она.

Законопроект о лицензировании таких учреждений, как отметила министр, «заглох». На первое чтение проект так и не вышел. Иванова полагает, что новый состав Думы его рассмотрит.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы