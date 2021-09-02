Министр семьи и труда Башкирии предложила ввести льготы для частных домов престарелых

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова считает, что частные пансионата для престарелых необходимо развивать и помогать им. Об этом она сообщила в эфире «Эхо Москвы в Уфе».
Сейчас в республике рассматривается вопрос лицензирования этого вида бизнеса. По словам министра, после нескольких трагических случаев в домах престарелых власти постоянно отслуживают работы таких учреждений, по этому поводу было проведено множество совещаний.
Иванова опасается, что из-за чрезмерного административного прессинга частные дома престарелых пансионаты в регионе могут закрыться, поэтому она предлагает развивать частный сектор.
— Нужно развивать и помогать, и делать льготы, пусть только вкладываются и соблюдают требования, — отметила она.
Законопроект о лицензировании таких учреждений, как отметила министр, «заглох». На первое чтение проект так и не вышел. Иванова полагает, что новый состав Думы его рассмотрит.