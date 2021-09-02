Министр в Башкирии высказалась о закрытии центра для пожилых, созданного тётей Фейса

В марте текущего года член Общественной палаты и тетя рэпера из Уфы Кристина Недорезова-Дрёмина объявила, что созданный ею досуговый центр для пожилых «Сеньор» прекращает работу.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова прокомментировала историю с закрытием частного центра для пожилых, созданного для профилактики развития деменции. Напомним, о закрытии центра «Сеньор» стало известно в марте. Его создательница Кристина Недорезова-Дрёмина (тетя уроженца Уфы, рэпера Ивана Дрёмина — прим.ред.) заявила, что у центра нет средств для оплаты текущих расходов на содержание в закрытом режиме, так как в тот момент действовала обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса. — Тут проблема не в отсутствии поддержки. Это прекрасная, востребованная история, которая наткнулась на пандемию, когда у людей 65+ не было возможности выходить. Откуда-то взять деньги и выкупить коммерческое помещение никто не может. Если бы оно было муниципальным, проблем бы не было, — объяснила ситуацию министр Ленара Иванова в эфире «Эха Москвы» в Уфе. При этом Иванова добавила, что в Уфе две недели назад открылся аналогичный бесплатный центр, куда можно привести родственника утром и забрать вечером. — Не надо думать, что мы государству все передадим, и оно все сделает. В «Сеньоре» услуги платные, не забывайте, а оплачивать их не каждый сможет. А у нас все бесплатно, — добавила Иванова, отвечая на вопрос.

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