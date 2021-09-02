Министр в Башкирии высказалась о закрытии центра для пожилых, созданного тётей Фейса

Министр в Башкирии высказалась о закрытии центра для пожилых, созданного тётей Фейса
Министр в Башкирии высказалась о закрытии центра для пожилых, созданного тётей Фейса
Вчера, 14:50ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
В марте текущего года член Общественной палаты и тетя рэпера из Уфы Кристина Недорезова-Дрёмина объявила, что созданный ею досуговый центр для пожилых «Сеньор» прекращает работу.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова прокомментировала историю с закрытием частного центра для пожилых, созданного для профилактики развития деменции. Напомним, о закрытии центра «Сеньор» стало известно в марте. Его создательница Кристина Недорезова-Дрёмина (тетя уроженца Уфы, рэпера Ивана Дрёмина — прим.ред.) заявила, что у центра нет средств для оплаты текущих расходов на содержание в закрытом режиме, так как в тот момент действовала обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса.

— Тут проблема не в отсутствии поддержки. Это прекрасная, востребованная история, которая наткнулась на пандемию, когда у людей 65+ не было возможности выходить. Откуда-то взять деньги и выкупить коммерческое помещение никто не может. Если бы оно было муниципальным, проблем бы не было, — объяснила ситуацию министр Ленара Иванова в эфире «Эха Москвы» в Уфе.

При этом Иванова добавила, что в Уфе две недели назад открылся аналогичный бесплатный центр, куда можно привести родственника утром и забрать вечером.

— Не надо думать, что мы государству все передадим, и оно все сделает. В «Сеньоре» услуги платные, не забывайте, а оплачивать их не каждый сможет. А у нас все бесплатно, — добавила Иванова, отвечая на вопрос.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы