Ленара Иванова призвала жителей Башкирии вкладывать лишние деньги в дома престарелых

Работники дома престарелых в Башкирии заявили, что он закрывается, а их увольняют. Ситуацию прокомментировала министр семьи и труда Ленара Иванова.

Работники дома престарелых в башкирском селе Пришиб заявили, что их дом закрывают из-за вспышки коронавируса среди постояльцев. По мнению работников, эта причина является предлогом для строительства на месте дома престарелых нового косметологического центра. 23 работника заявили, что если в дом престарелых не вернут пожилых, то они рискуют потерять единственную на селе работу. По данным Mash Batash, коронавирусом 15 постояльцев и девять сотрудников заразились еще в июне. По словам работников, больных пациентов отправили в обсервацию, а после лечения распределили в другие дома престарелых, так как Роспотребнадзор посчитал здание учреждения непригодным. По словам сотрудников, на месте пансионата может быть построен новый косметологический центр. Если это произойдет, то людей сократят. — Мы живем в селе, работы здесь нет. У всех по двое-трое детей, у многих кредиты, ипотеки. С опекаемыми у нас очень хорошие отношения. Мы бы хотели, чтобы они вернулись на свои места, и продолжить работать, — заявили сельчане. Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова подтвердила, что в данном доме престарелых действительно была вспышка коронавируса. — В Пришибе, действительно, в конце июня обнаружился ковид. Сейчас все привиты и идет ревакцинация. Те, кто заразились, переболевают в легкой форме. Роспотребнадзор пришел и увидел, что здание не соответствует требованиям. У нас фактически стоит вопрос о том, чтобы его полностью реконструировать. Это большие деньги. Хотелось бы обратиться ко всей республике, возможно, у кого-то есть беда «куда бы деньги вложить». Эта тема не умрет никогда, уход нужен будет все большему количеству людей. это низкомаржинальный, но очень устойчивый бизнес. Смысл в том, что вы приводите всё в порядок, а дальше мы даем в концессию на 25 лет, оплачиваем койко-места, а остальное вы ведете как коммерческую деятельность. Если будет инвестор — мы только за. А тащить помещение, которое ни туда-ни сюда, оно действительно не соответствует сегодняшним требованиям. Но наши бабушки и дедушки все под присмотром, они не расстраиваются. С сотрудниками да, вопрос. Марат Юсупов (глава Благоварского района - прим. ред.) приезжал с инвестором другого характера, там медицинский уклон, но работу надо вести до победы, - рассказала Иванова в эфире "Эха Москвы" в Уфе. Иванова также добавила, что если вложиться в такого рода бизнес, то дом престарелых начнет окупаться через 7 лет. - Аппетит приходит во время еды. Люди, когда понимают, что история рабочая, идут на это, - объяснила министр.

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