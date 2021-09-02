Кабмин России реализовал решение съезда ЕР: пенсионеры получили по 10 тыс рублей

Свыше 43 млн пенсионеров получат единовременную выплату в сумме 10 тыс. руб. Речь идет о неработающих и работающих, военных, пенсионерах по инвалидности, а также по потере кормильца.

Первыми деньги получили те, кому начисления приходят на банковскую карту. Это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн пенсионеров получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, сообщает nashgorod.ru. По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, в свое время было решено, что пенсии и денежное довольствие военнослужащих должны индексироваться с учетом определенного уровня инфляции. Она оказалась выше, составив 6,5%, а как отметил Владимир Путин, на продуктовый набор для пенсионеров — еще выше. Исаев напомнил: единовременные выплаты Путин предложил осуществить в качестве совершенно последовательной меры. В дальнейшем он закрепил в законе, что в течение ближайших лет довольствия и пенсии этой категории граждан будут расти выше уровня инфляции. Чтобы получить денежные средства, пенсионерам не надо подавать никакие заявления и документы. Выплаты не будут учитывать при оценке нуждаемости для получения иных мер соцподдержки. Как также заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», из единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать деньги по исполнительным документам и судебным решениям. Кроме того, их не станут учитывать при исчислении мер соцподдержки. По ранее сделанному заявлению секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, отделениям ЕР в регионах поставили задачу по разъяснению пенсионерам порядка получения выплат. К работе также подключаются штабы общественной поддержки партии в российских регионах. На сайте ER.ru сообщается, что Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить их получение президент поручил на встрече с представителями партии, где говорили о результатах сбора инициатив в народную программу «Единой России».

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