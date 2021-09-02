«Интеррос» Потанина инвестирует 40 млрд рублей в строительство курорта на Камчатке

Владелец компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин рассказал на Восточном экономическом форуме, что уже в 2026 году на Камчатке может начать работу новый курорт “Три вулкана”.

Основным инвестором данного проекта является “Интеррос” Владимира Потанина. Следует отметить, что компания уже имеет опыт строительства масштабных курортных объектов. Она построила “Роза Хутор” в Сочи. На Камчатке также планируется создание курорта мирового уровня, пишет tourism.interfax.ru. По словам Бачина, "Васта Дискавери" готовит проектно-сметную документацию, а также осуществляет строительство и эксплуатацию запланированных проектом объектов. Помимо этого, компания выступает в качестве соинвестора. В апреле текущего года госкорпорация “Туризм.РФ” и “Васта Дискавери” подписали соглашение о возведении многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк "Три вулкана". Бачин сообщил, что строительство начнется примерно в 2023 году, а через 2-3 года курорт может начать работу. В ближайшие годы курорт будет строиться исключительно на частные средства (свыше 40 млрд рублей). На территории парка “Три вулкана” будет отель на 1000 номеров. Также в планах благоустройство прибрежной зоны для причаливания круизных судов. Кроме того, на курорте будет 30 километров горнолыжных трасс и 5 современных подъемников.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter