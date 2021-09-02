«Интеррос» Потанина инвестирует 40 млрд рублей в строительство курорта на Камчатке

Основным инвестором данного проекта является “Интеррос” Владимира Потанина. Следует отметить, что компания уже имеет опыт строительства масштабных курортных объектов. Она построила “Роза Хутор” в Сочи. На Камчатке также планируется создание курорта мирового уровня, пишет tourism.interfax.ru.
По словам Бачина, "Васта Дискавери" готовит проектно-сметную документацию, а также осуществляет строительство и эксплуатацию запланированных проектом объектов. Помимо этого, компания выступает в качестве соинвестора. В апреле текущего года госкорпорация “Туризм.РФ” и “Васта Дискавери” подписали соглашение о возведении многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк "Три вулкана".
Бачин сообщил, что строительство начнется примерно в 2023 году, а через 2-3 года курорт может начать работу. В ближайшие годы курорт будет строиться исключительно на частные средства (свыше 40 млрд рублей).
На территории парка “Три вулкана” будет отель на 1000 номеров. Также в планах благоустройство прибрежной зоны для причаливания круизных судов. Кроме того, на курорте будет 30 километров горнолыжных трасс и 5 современных подъемников.