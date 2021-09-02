ДФО будет наращивать поставки сельхозпродукции в Китай

Выступая на открывшемся 2 сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме, Чекунов заявил, что ДФО может поставлять в КНР экологически чистые продукты питания, пишет iz.ru.
Также он отметил, что ДФО стремится к наращиванию экспорта сельхозпродукции в Китай. Речь идет об овощах, мясе и уже переработанных продуктах. Министр напомнил, что Китай остается основным партнером Российской Федерации на Дальнем Востоке.
В свою очередь посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на сессии ВЭФ отметил, что Китай готов поощрять любые предприятия, которые могут инвестировать в Дальний Восток, а также расширять двустороннее сотрудничество с Россией в различных сферах.
Ханьхуэй заявил, что у Москвы и Пекина имеются серьезные перспективы для сотрудничества на Дальнем Востоке. И речь идет не только о поставке сельскохозяйственной продукции.