ДФО будет наращивать поставки сельхозпродукции в Китай

В свою очередь посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на сессии ВЭФ отметил, что Китай готов поощрять любые предприятия, которые могут инвестировать в Дальний Восток, а также расширять двустороннее сотрудничество с Россией в различных сферах.