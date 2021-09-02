AM Best улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу СОГАЗа

Международное рейтинговое агентство AM Best подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «СОГАЗ» на уровне «bbb» («Хороший»), улучшив по нему прогноз со «стабильного» до «позитивного», а также рейтинг финансовой устойчивости на уровне B++ («Хороший»), установив по нему «стабильный» прогноз.

Данные рейтинги отражают балансовую устойчивость АО «СОГАЗ», которую АМ Best оценивает как сильную, а также «высокие операционные показатели, нейтральный профиль деятельности и надлежащее управление рисками», говорится в отчете агентства. AM Best отмечает, что позитивный прогноз долгосрочного кредитного рейтинга СОГАЗа отражает улучшение капитализации компании, скорректированной с учетом рисков, после успешной интеграции «ВТБ Страхования». Приобретение этого актива, по мнению аналитиков агентства, «улучшило положение Группы на рынке, диверсификацию и дистрибуцию продуктов, особенно в сегменте личного страхования». AM Best ожидает, что капитализация АО «СОГАЗ» с поправкой на риск сохранится «на самом высоком уровне». Кроме того, балансовая устойчивость АО «СОГАЗ» подкреплена надежной ликвидностью, комплексной программой перестрахования и адекватным резервированием, говорится в отчете AM Best. Аналитики агентства также отмечают, что рентабельность АО «СОГАЗ» поддерживается хорошими результатами от страховой и инвестиционной деятельности. В перспективе AM Best ожидает, что АО «СОГАЗ» продолжит демонстрировать высокие операционные показатели. Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России. AM Best — первое в мире кредитное рейтинговое агентство, основанное в 1899 году. В настоящее время является крупнейшим кредитным рейтинговым агентством, которое специализируется на страховой отрасли. Компания имеет штаб-квартиру в США и ведет деятельность более чем в 100 странах с региональными отделениями в Лондоне, Амстердаме, Дубае, Гонконге, Сингапуре и Мехико.

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