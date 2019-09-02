Во имя потомков: 4 млн 300 тысяч рублей оказались не нужны миллионеру из Башкирии
Вчера, 23:17ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Башкирии пожертвовал выигрыш детям и внукам.
Вячеслав Миронов после нескольких попыток получить крупный выигрыш стал обладателем 4 млн 300 тысяч рублей, ему улыбнулась удача в гослото. Подробности сообщила пресс-служба сайта Столото.ру.
Когда господин Миронов приехал в Москву за своим выигрышем, он удивил сотрудников бюро гослотереи тем, как поступит со свалившимся на него «денежным счастьем».
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вячеслав поведал, что у него есть практически всё, что нужно для благополучной жизни: квартира, дача, машина. По этой причине он принял решение передать выигрыш своим детям и внукам.
Вячеслав рассказал, что работает на ТЭЦ, на досуге любит рыбачить.
В лотерею он играет давно и регулярно. Уже выигрывал ранее весьма серьезные средства – до 70 тысяч рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей