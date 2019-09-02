Во имя потомков: 4 млн 300 тысяч рублей оказались не нужны миллионеру из Башкирии

Вячеслав Миронов после нескольких попыток получить крупный выигрыш стал обладателем 4 млн 300 тысяч рублей, ему улыбнулась удача в гослото. Подробности сообщила пресс-служба сайта Столото.ру.

Когда господин Миронов приехал в Москву за своим выигрышем, он удивил сотрудников бюро гослотереи тем, как поступит со свалившимся на него «денежным счастьем».

Вячеслав поведал, что у него есть практически всё, что нужно для благополучной жизни: квартира, дача, машина. По этой причине он принял решение передать выигрыш своим детям и внукам.

Вячеслав рассказал, что работает на ТЭЦ, на досуге любит рыбачить.