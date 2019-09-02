Внимание, розыск: Пятеро детей не дождались отца к 1 сентября

38-летний Низамов Равиль Идвартович скрывается от своих пятерых несовершеннолетних детей: 4 дочерей и сына, которым он после возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов отделом судебных приставов по Дуванскому и Кигинскому районам УФССП России по РБ, ни разу не оказывал финансовой помощи. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Объявлен в розыск.