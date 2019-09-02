Внимание, розыск: Пятеро детей не дождались отца к 1 сентября
Вчера, 15:18ОбществоЛилия КлюковскаяФото: Пресс-служба
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Судебные приставы Башкирии разыскивают многодетного отца, чей долг по алиментам составляет свыше 700 000 рублей.
38-летний Низамов Равиль Идвартович скрывается от своих пятерых несовершеннолетних детей: 4 дочерей и сына, которым он после возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов отделом судебных приставов по Дуванскому и Кигинскому районам УФССП России по РБ, ни разу не оказывал финансовой помощи. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Объявлен в розыск.
Если вы знаете, где скрывается Равиль Низамов, сообщите в дежурную часть.
Напомним, Неуплата алиментов довела жителя Уфы до цугундера. Долг перед дочерью достиг почти миллиона рублей. 48-летний уфимец задолжал своей 16-летней дочери немалую сумму — 860 тысяч рублей алиментов. Платить не хотел и не собирался, от встреч с судебными приставами всячески увиливал.
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