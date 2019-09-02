В Оренбурге школа должна строительной компании 17 миллионов рублей

Как сообщает издание ФедералПресс, здание школы считалось аварийным. Подрядчик выполнил все работы, тем не менее часть средств так и не получил. В июне текущего года арбитражный суд региона обязал школ №3 выплатить 16,7 миллионов рублей в качестве долга подрядчику, а также 492 тысячи рублей в качестве процентов и еще 108 тысяч рублей госпошлины.