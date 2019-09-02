Фото: pxhere.com
В Оренбурге школа должна строительной компании 17 миллионов рублей
Вчера, 22:10Общество
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На территории Оренбургской области школа №3 не рассчиталась с подрядчиком ООО «Скиб» за ремонт. Долг учебного заведения составил 91 миллион рублей.
Как сообщает издание ФедералПресс, здание школы считалось аварийным. Подрядчик выполнил все работы, тем не менее часть средств так и не получил. В июне текущего года арбитражный суд региона обязал школ №3 выплатить 16,7 миллионов рублей в качестве долга подрядчику, а также 492 тысячи рублей в качестве процентов и еще 108 тысяч рублей госпошлины.
Отмечается, что исковые пошлины подрядчика арбитраж удовлетворил частично.
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