В Башкирии пройдут похороны убитого матерью ребенка, которого искали двое суток

Сегодня, 2 сентября, в селе Исмаилово Дюртюлинского района, пройдут похороны маленького Тимура Хабирова, которого почти двое суток искали полиция, волонтеры и местные жители.

К сожалению, в итоге выяснилось, что мать Юлия Хабирова, которая объявила о похищении ребенка, на самом деле сама задушила его и закопала во дворе.

Напомним, об исчезновении Тимура стало известно 29 августа. Его 29-летняя мать, которая воспитывала мальчика и его пятилетнюю сестренку одна, заявила, что ребенок пропал ночью из своей комнаты. Малыша искали около 200 человек почти двое суток. Волонтеры приехали из Уфы и других городов.

У отца ребенка, с которым Юлия рассталась весной, было твердое алиби. Следствие допросило также мужчину, которого считали близким другом матери Тимура.

Свекровь (мать отца Тимура) одной из первых предположила, что бывшая невестка могла сама что-то сотворить с ним, чтобы отомстить ее сыну. Правда, она не предполагала, что Юлия сможет убить ребенка, а полагала, что она его спрятала где-то.

В конце концов, в ходе допросов удалось установить, что женщина сама задушила малыша. Его тело было найдено в два часа ночи 31 августа закопанным во дворе. Она сейчас арестована.

Юлия рассказала о содеянном на следственном эксперименте, сообщив, что в яму вместе с трупом сынишки положила бутылочку. После просмотра этого видео у многих возникли серьезные сомнения в адекватности женщины. Вероятно, вскоре будет проведено судебно-психиатрическая экспертиза.

Следствию предстоит выяснить мотивы жестокого поступка Юлии.

Маленького Тимура похоронят сегодня в его родном селе, рядом с могилами его родственников. Эта трагедия повергла в шок всё село и всех участников поиска.