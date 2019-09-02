Умерла Валерия Порохова: «Всегда находила красивое объяснение кораническим аятам»

«Смерть Валерии Пороховой это большая утрата для мусульман России. Она была другом Мусульманской организации „Ихлас“ города Уфа, дважды проводились лекции и встречи в нашей мечети. Буквально вчера Мухамет хазрат Галлямов разговаривал с её супругом доктором Мухаммадом и они договорились об очередной встрече в нашей мечети с мусульманами Уфы.