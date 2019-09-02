Умерла Валерия Порохова: «Всегда находила красивое объяснение кораническим аятам»
Вчера, 21:49ОбществоЛилия КлюковскаяФото: РИА Новости
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Известный общественный деятель и знаменитая российская переводчица Иман Валерия Порохова скончалась в возрасте 78 лет.
«Смерть Валерии Пороховой это большая утрата для мусульман России. Она была другом Мусульманской организации „Ихлас“ города Уфа, дважды проводились лекции и встречи в нашей мечети. Буквально вчера Мухамет хазрат Галлямов разговаривал с её супругом доктором Мухаммадом и они договорились об очередной встрече в нашей мечети с мусульманами Уфы.
Она всегда умела найти красивое объяснение кораническим аятам», — сообщил Альфред Давлетшин.
Своим умом, красотой и интеллигентностью она располагала к себе людей всех возрастов и вероисповеданий
В 2008 году она заявила: "Я счастлива, что успела стать мусульманкой".
Президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил Порохову почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки».
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