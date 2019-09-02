Только цифры: За полгода Башкирию покинули 66 457 человек

Ранее, напомним, Медиакорсеть писала, что на количество жителей Башкирии большое влияние имеет межрегиональная миграция. Республика находится в числе доноров, как и остальные 90 процентов субъектов страны. Жители Башкирии больше всего уезжают в Ханты-Мансийский автономный округ, в Татарстан и Челябинскую область. Жители Башкирии уже на протяжении века все больше и чаще покидают территорию региона. Незначительный миграционный прирост на этом фоне теряется. Все же в последние года ситуация меняется в лучшую сторону: если в 2011 году уехали 11-12 тысяч человек, то в 2018 году – 8 тысяч. Особенно эта проблема остро стоит в северо-восточных районах республики.