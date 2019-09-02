СМИ отметили прямолинейность предвыборной компании Бочарова

Губернаторские выборы в России пройдут уже через неделю. Свой выбор предстоит сделать жителям 16 регионов страны, в том числе – и Волгоградской области. Журналисты проанализировали работу Андрея Бочарова, которую тот проделал за последние пять лет.
Как пишут novostivolgograda.ru, Бочарову пришлось встать у руля очень конфликтного региона, однако ему удалось стабилизировать ситуацию, найти баланс между разными группами местных элит.
Глава региона начал очень активную предвыборную кампанию, постоянно приезжая в различные населенные пункты и встречаясь с местными чиновниками. В карьере некоторых из них такой разговор был последним.
Волгоградская область отличается от других российских регионов: если большинству из них нужна перезагрузка, то здесь виден запрос на стабильность. В области за последние десять лет на должности губернатора успели побывать четыре человека, и люди устали от таких кадровых перестановок.
Кампания Бочарова в этом году достаточно прямолинейна, отметили журналисты. Губернатору удалось выбить из федерального бюджета деньги на строительство объездной дороги вокруг столицы региона, которую волгоградцы ждали еще со времен СССР. Благодаря начавшемуся в августе строительству, в городе зародилось ощущение того, что эпоха безвременья уже в прошлом.