СМИ отметили прямолинейность предвыборной компании Бочарова

Как пишут novostivolgograda.ru, Бочарову пришлось встать у руля очень конфликтного региона, однако ему удалось стабилизировать ситуацию, найти баланс между разными группами местных элит.

Глава региона начал очень активную предвыборную кампанию, постоянно приезжая в различные населенные пункты и встречаясь с местными чиновниками. В карьере некоторых из них такой разговор был последним.

Волгоградская область отличается от других российских регионов: если большинству из них нужна перезагрузка, то здесь виден запрос на стабильность. В области за последние десять лет на должности губернатора успели побывать четыре человека, и люди устали от таких кадровых перестановок.