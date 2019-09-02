Померзнем перед «бабьим летом»: в Башкирии обещают заморозки

Сегодня, 2 сентября, по Башкирии и в Уфе, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки. В ряде районов, ближе к северу и северо-востоку региона, на поверхности почвы температура может понизиться до -2 градусов по Цельсию.