Померзнем перед «бабьим летом»: в Башкирии обещают заморозки
Вчера, 12:33ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Ближе к концу недели в республику придет потепление.
Сегодня, 2 сентября, по Башкирии и в Уфе, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки. В ряде районов, ближе к северу и северо-востоку региона, на поверхности почвы температура может понизиться до -2 градусов по Цельсию.
Однако уже в конце недели жители Башкирии почувствуют потепление, которое плавно перейдет в долгожданное «бабье лето». Осадки временно прекратятся, а температура воздуха поднимется до +20 градусов.
В дальнейшем, в 20-х числах сентября, прогнозируются дожди и понижение температуры.
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