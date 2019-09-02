Находясь под арестом, экс-вице-премьер Башкирии написал стихотворение о журналистах

Бывший вице-премьер и министр имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, находясь под домашним арестом по возбужденному в отношении него уголовному делу за незаконную, по версии следствия, продажу земельных участков, написал стихотворение.

Творение свое он назвал «Разговор с редактором» и посвятил журналистам, отметив в эпиграфе: «Посвящается журналистам хорошим и не очень». Стихотворение написано от руки, нам его передала супруга экс-чиновника.

Фото: mkset.ru

Разговор с редактором

Пришёл к редактору, сказал: «Вот результат ночного бденья».Тот погрузился, прочитал: «А где же здесь про преступленье?»

Не интересно всем читать «...в Бурзяне гибнут сотни ульев», Ты напиши «Большой хапок», ну или хотя бы просто «Гурьев».

Скажи, что ты «Водоканал», Потом ворвись к нему в квартиру И сразу скажут: это Дар, звезда печати и эфира!

«Про то написано давно, Лишь в музыке нужны повторы. Конечно, легче про г…о, Но, может быть, раздвинуть шторы?

О объективно оценить Людей, бумаги, ссылки, иски И после этого решить – Всегда ли правы журналисты?»