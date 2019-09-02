Мужчина из Башкирии рассказал, кому подарит выигранные 4 млн рублей

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что житель Башкирии Вячеслав Миронов стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в 4 млн 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте гослотереи.

Приехав за выигрышем, Вячеслав дал блиц-интервью. Он рассказал, что работает на ТЭЦ энергетиком. Удачливый мужчина признался, что постоянно покупал лотерейные билеты, довольно крупные выигрыши бывали у него и раньше – 70 тысяч рублей, например.

Поскольку в самого Вячеслава есть и квартира, и машина, дача, он решил подарить выигрыш детям и внукам.