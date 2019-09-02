Минфин Башкирии закупил противогазы

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Сумма покупки – 153 тысяч рублей.
Республиканское министерство финансов закупило 50 противогазов на общую 153 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, средство индивидуальной защиты должно обеспечить защиту от отравления в случае химической аварии.
Отравляющие вещества, от которых закупленные противогазы защищают – органические и неорганические пары и газы, кислые пары и газы, аммиак. Эти вещества ядовитые вещества относятся к классам А, В, Е, К.
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