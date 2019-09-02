Минэкологии Башкирии закупает зимних тулупов на полмиллиона рублей
Вчера, 10:34ОбществоМарат ГареевФото: pixabay
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Спецодежда нужна для должностных лиц ведомства.
Республиканское министерство экологии решило полностью обновить свой гардероб. Ранее сообщалось о госзаказе на пошив форменного обмундирования для работников ведомства в количестве 78 штук для повседневного и «на выход» ношения на сумму 1,1 миллиона рублей.
Согласно новому госзаказу, работники министерства готовятся к зиме: объявлена закупка полевой зимней одежды в количестве 55 экземпляров на общую сумму 0,5 миллиона рублей.
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