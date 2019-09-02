Минэкологии Башкирии закупает зимних тулупов на полмиллиона рублей

Республиканское министерство экологии решило полностью обновить свой гардероб. Ранее сообщалось о госзаказе на пошив форменного обмундирования для работников ведомства в количестве 78 штук для повседневного и «на выход» ношения на сумму 1,1 миллиона рублей.