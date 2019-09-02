Лавров отметил повышенное внимание Запада к интернет-ресурсам российских госструктур

Как рассказал Лавров, тема кибербезопасности носила острый характер долгое время. Но обострилась она после скандальных сообщений в западных СМИ о якобы вмешательстве России в американские выборы. Спустя три года, несмотря на отсутствие доказательств обвинения, американские издания продолжают «подогревать» это миф, приводит слова министра RT.

Однако у России есть встречные и более основательные вопросы к деятельности стран Запада в сфере киберугроз. По словам Лаврова, представители ЦР РФ, Сбербанка и других госкомпаний многократно приводили данные, которые свидетельствуют о возрастающем интересе Запада к интернет-ресурсам российских структур.