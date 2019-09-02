Итоги юбилейного уфимского международного марафона

Пятый Уфимский международный уфимский марафона стал самым долгожданным спортивным событием региона, собрав 5300 участников из 22 стран мира, 37 регионов РФ и 253 городов.
Бегуны успешно преодолели марафонскую (42,2 км), полумарафонскую (21,1 км) дистанции, а также забеги-спутники на 10, 5 и 2 км, команды приняли участие в эстафете 4* 10,5 км.
Лидерами на дистанции 42,2 км среди мужчин стали Виктор Чулков (02:30:52), Андрей Брызгалов (02:31:00), Максим Тимофеев (02:31:58), среди женщин – Антонина Юшина (02:46:56), Гульназ Сакулина (03:01:33), Олеся Лазарева (03:06:01).
Лучшие полумарафонские результаты показали Алексей Полтанов (01:07:44), Олег Марусин (01:08:50), Рустам Кульмухаметов (01:09:25), среди женщин отличились Марина Титова (01:17:24), Юлия Васильева (01:19:44), Юлия Корепанова (01:21:54).
В забеге-спутнике на 10 км отличились Денис Головин (32:01), Алексей Ширшов (32:02), Олег Сидоров (32:06), среди женщин абсолютные результаты показали Алсу Габдуллина (37:47), Лейсан Яхина (38:02) и Александра Анчина (38:04).
Поклонники скандинавской ходьбы показали лучшие результаты на 10 км: среди мужчин – Роман Липаткин (01:06:59), сред женщин – Резида Халикова (01:15:22). Константин Власов успешно прошел 5 километров скандинавской ходьбой с результатом 21 мин 23 сек, среди женщин Ирина Игнатьева показала лучший результат – 37 мин 56 сек.
Посмотреть прямую трансляцию в день проведения могли все желающие: показ был организован телеканалом «БСТ» и в интернете.
Самыми юными участниками детских забегов стали годовалые Александр Козлов и Сабина Саитова, самыми возрастными – Анис Валиев (89 лет) и Лира Александровская (82 года).
Специально для участия в марафоне в Уфу приехал российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер Александр Любимов, оперный певец Аскар Абдразаков, 9-ти кратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса по силовым рекордам России Александр Муромский, Заслуженный артист России, Член Союза кинематографистов России Алексей Огуров, актер Игорь Огурцов, актриса Виктория Тарасова, музыкант Доминик Джокер и другие артисты.
По завершению марафона гостей ждал силовой турнир «Самый сильный человек Республики Башкортостан 2019», организатором мероприятия стал «Самый сильный человек России», мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу Эльбрус Нигматуллин.
Соучредитель УММ-2019, Председатель оргкомитета, вице-президент ГК «Гранель» Денис Назаров, отметил, что проведение юбилейного Уфимского международного марафона принесло городу положительный экономический эффект в сумме более, чем на 60 млн. рублей».
Марафон прошел при поддержке Администрации городского округа город Уфа и министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ УФИМСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МАРАФОНЕ 2019
- Количество участников составило: 2 км – 1100 человек, 5 км – 1038, 10 км – 1546 человек, 21.1 км – 784 человек, 42.2 км – 335 человек, детские старты – 305 человек
- 14 корпоративных команд участвовало в юбилейном забеге
- Комментировал забег Дмитрий Губерниев, а специальным гостем стал Владислав Третьяк
- Всего за время проведения марафона участники употребили 7 тонн воды «Красный Ключ»
- Спортсменами выпито 1000 литров изотоника
- На дистанции и в стартовых пакетах марафонцев и полумарафонцев ждало 2000 гелей
- На точках питания съедено 800 кг бананов, 500 кг апельсинов, 400 кг яблок
- Специально для участников партнер Fiesta Pizza приготовили более 1500 кусков пиццы
- После финиша марафонцев и полумарафонцев приглашали на бесплатные сеансы массажа
- Во время мероприятия партнер «Балтика» раздали желающим 6000 литров безалкогольных напитков
- В рамках ежегодной благотворительной акции «БегуПомогу» участниками УММ-2019 было собрано более 500 тыс. рублей в помощь детям благотворительных фондов Республики Башкортостан
Владислав Литвинчук, Директор УММ-2019:
«Это был удивительный праздник бега, к которому мы готовились в течении года. Командой разработана концепция «5 лет в ритме бега», разработан дизайн медалей и футболок, подготовлена специальная дистанция на 5 км и в отдельный день проведены с большим успехом детские старты. Впервые в России на старт бегового события вышли поклонники спортивной ходьбы. Радует, что в Уфимском международном марафоне приняли участие жители других городов и стран, прилетели поддержать именитые гости, на старт вышли политики, певцы и спортсмены».