Итоги юбилейного уфимского международного марафона

Бегуны успешно преодолели марафонскую (42,2 км), полумарафонскую (21,1 км) дистанции, а также забеги-спутники на 10, 5 и 2 км, команды приняли участие в эстафете 4* 10,5 км.

Лидерами на дистанции 42,2 км среди мужчин стали Виктор Чулков (02:30:52), Андрей Брызгалов (02:31:00), Максим Тимофеев (02:31:58), среди женщин – Антонина Юшина (02:46:56), Гульназ Сакулина (03:01:33), Олеся Лазарева (03:06:01).

Лучшие полумарафонские результаты показали Алексей Полтанов (01:07:44), Олег Марусин (01:08:50), Рустам Кульмухаметов (01:09:25), среди женщин отличились Марина Титова (01:17:24), Юлия Васильева (01:19:44), Юлия Корепанова (01:21:54).

В забеге-спутнике на 10 км отличились Денис Головин (32:01), Алексей Ширшов (32:02), Олег Сидоров (32:06), среди женщин абсолютные результаты показали Алсу Габдуллина (37:47), Лейсан Яхина (38:02) и Александра Анчина (38:04).

Поклонники скандинавской ходьбы показали лучшие результаты на 10 км: среди мужчин – Роман Липаткин (01:06:59), сред женщин – Резида Халикова (01:15:22). Константин Власов успешно прошел 5 километров скандинавской ходьбой с результатом 21 мин 23 сек, среди женщин Ирина Игнатьева показала лучший результат – 37 мин 56 сек.

Фото: пресс-служба BASHRUN

Посмотреть прямую трансляцию в день проведения могли все желающие: показ был организован телеканалом «БСТ» и в интернете.

Самыми юными участниками детских забегов стали годовалые Александр Козлов и Сабина Саитова, самыми возрастными – Анис Валиев (89 лет) и Лира Александровская (82 года).

Специально для участия в марафоне в Уфу приехал российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер Александр Любимов, оперный певец Аскар Абдразаков, 9-ти кратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса по силовым рекордам России Александр Муромский, Заслуженный артист России, Член Союза кинематографистов России Алексей Огуров, актер Игорь Огурцов, актриса Виктория Тарасова, музыкант Доминик Джокер и другие артисты.

Фото: пресс-служба BASHRUN

По завершению марафона гостей ждал силовой турнир «Самый сильный человек Республики Башкортостан 2019», организатором мероприятия стал «Самый сильный человек России», мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу Эльбрус Нигматуллин.

Соучредитель УММ-2019, Председатель оргкомитета, вице-президент ГК «Гранель» Денис Назаров, отметил, что проведение юбилейного Уфимского международного марафона принесло городу положительный экономический эффект в сумме более, чем на 60 млн. рублей».

Фото: пресс-служба BASHRUN

Марафон прошел при поддержке Администрации городского округа город Уфа и министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ УФИМСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МАРАФОНЕ 2019

Количество участников составило: 2 км – 1100 человек, 5 км – 1038, 10 км – 1546 человек, 21.1 км – 784 человек, 42.2 км – 335 человек, детские старты – 305 человек

14 корпоративных команд участвовало в юбилейном забеге

Комментировал забег Дмитрий Губерниев, а специальным гостем стал Владислав Третьяк

Всего за время проведения марафона участники употребили 7 тонн воды «Красный Ключ»

Спортсменами выпито 1000 литров изотоника

На дистанции и в стартовых пакетах марафонцев и полумарафонцев ждало 2000 гелей

На точках питания съедено 800 кг бананов, 500 кг апельсинов, 400 кг яблок

Специально для участников партнер Fiesta Pizza приготовили более 1500 кусков пиццы

После финиша марафонцев и полумарафонцев приглашали на бесплатные сеансы массажа

Во время мероприятия партнер «Балтика» раздали желающим 6000 литров безалкогольных напитков

В рамках ежегодной благотворительной акции «БегуПомогу» участниками УММ-2019 было собрано более 500 тыс. рублей в помощь детям благотворительных фондов Республики Башкортостан

Владислав Литвинчук, Директор УММ-2019: