История с изнасилованием коллеги в Башкирии не стала уроком для полицейских
Высокие чины не спасли трех бывших высокопоставленных полицейских чиновников в Башкирии от обвинения в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы.
В этом громком уголовном деле по заявлению дочери одного из руководителей регионального управления Росгвардии проходят бывший начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев, прежний начальник Кармаскалинского райотдела Салават Галиев и экс- глава миграционной службы Уфимского района Павел Яромчук. Все участники были уволены.
И вот спустя чуть менее года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух краснодарских полицейских, которых заподозрили в надругательстве в принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера в ночь на 26 августа в поселке Витязево.
Сотрудники полиции города Анапа уже уволены, сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю. Более того, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник городского отдела МВД России.
«У нас проходили соревнования, финал России по пляжному волейболу. Пострадавшая девушка 17, 5 лет выступала за команду Московской области», — сообщили изданию «Взгляд» в приемной спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».