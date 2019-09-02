История с изнасилованием коллеги в Башкирии не стала уроком для полицейских

В этом громком уголовном деле по заявлению дочери одного из руководителей регионального управления Росгвардии проходят бывший начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев, прежний начальник Кармаскалинского райотдела Салават Галиев и экс- глава миграционной службы Уфимского района Павел Яромчук. Все участники были уволены.

И вот спустя чуть менее года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух краснодарских полицейских, которых заподозрили в надругательстве в принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера в ночь на 26 августа в поселке Витязево.

Сотрудники полиции города Анапа уже уволены, сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю. Более того, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник городского отдела МВД России.