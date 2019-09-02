Главу Минобра Украины обвинили в неграмотности

Один из них отметил, что новый министр может «добить остатки образования» на Украине. Другой пользователь написал, что теперь должность главы ведомства можно получить не за профессиональные заслуги, а за участие в Майдане. Еще один комментатор порекомендовал Новосад провести работу над ошибками в своей публикации.