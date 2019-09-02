Главу Минобра Украины обвинили в неграмотности

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Украинский юрист Татьяна Монтян опубликовала статью с исправлениями ошибок, которые допустила в своей заметке на Facebook новый министр образования и науки страны Анна Новосад.
Пользователи соцсети прокомментировали ситуацию, сообщает 2 сентября газета «Известия».
Один из них отметил, что новый министр может «добить остатки образования» на Украине. Другой пользователь написал, что теперь должность главы ведомства можно получить не за профессиональные заслуги, а за участие в Майдане. Еще один комментатор порекомендовал Новосад провести работу над ошибками в своей публикации.
Однако некоторые заступились за нового министра образования, заметив, что ошибок в её тексте было не так и много. Другие пользователи указали на то, что публикацию Монтян также нужно исправлять.
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