Фото: wikipedia.org
Генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора страны
Вчера, 17:45Общество
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка освободил от занимаемой должности главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса.
Копия соответствующего документа имеется в распоряжении украинских СМИ. Об этом информирует RNS.
Анатолия Матиоса также уволили с должности заместителя генерального прокурора Украины. Его исключили списков личного состава Генпрокуратуры. Вопросом дальнейшего трудоустройства экс-главного военного прокурора Украины будет заниматься руководство Министерства обороны страны.
Ранее Руслан Рябошапка заявлял о необходимости упразднения в Украине такого политического института как военная юстиция. Военная прокуратура станет одной из тех систем, которая будет подлежать изменениям.
«Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры», — резюмировал Рябошапка.
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