Генпрокурор Украины уволил главного военного прокурора страны

Копия соответствующего документа имеется в распоряжении украинских СМИ. Об этом информирует RNS.

Анатолия Матиоса также уволили с должности заместителя генерального прокурора Украины. Его исключили списков личного состава Генпрокуратуры. Вопросом дальнейшего трудоустройства экс-главного военного прокурора Украины будет заниматься руководство Министерства обороны страны.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял о необходимости упразднения в Украине такого политического института как военная юстиция. Военная прокуратура станет одной из тех систем, которая будет подлежать изменениям.