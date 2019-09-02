Энергия нефти: В Башкирии торжественно отметили День Нефтяника

В минувшую пятницу, 30 августа в Государственном концертном зале «Башкортостан» торжественно отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. Праздник был организован компанией ПАО АНК «Башнефть».

И по ставшей уже доброй традиции в этот вечер в зале не было свободного места – и это лишь малая часть тех людей, которые причастны к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли нашей республики. Тех, кто причастен к одному из главных республиканских производственных комплексов, являющимся одним из оплотов экономической мощи Башкирии – компании «Башнефть».

Среди приглашенных на торжественное мероприятие были и действующие работники, и ветераны компании, живые свидетели истории, своими руками возводившие один из крупнейших нефтехимических комплексов республики и всей страны.

Конечно, этот праздничный день – отличный повод с теплотой вспомнить, как все было, как все начиналось, узнать текущие актуальные новости из жизни отрасли, поделиться мыслями и преподать урок – в хорошем, конечно же, смысле – молодым специалистам, будущему компании, ставшей для всех собравшихся по-домашнему родной.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Я помню, как зарождалась башкирская «нефтянка». Тогда, в те далекие годы, своих специалистов немного было, приезжали из других регионов. Но потом стали появляться выпускники Уфимского нефтяного института, Октябрьского и Ишимбайского нефтяных техникумов. Так зарождался рабочий класс нефтяников, который поднимал важнейшую отрасль. Это были поистине геройские года: у нас было 23 героя соцтруда, более тридцати лауреатов государственной премии СССР, – говорит Энгель Зайнетдинов, ветеран производства, проработавший в отрасли 36 лет с 1959 по 1995 год.

Последние судьбоносные изменения в компании – вхождение «Башнефти» в структуру АНК «Роснефть» – Энгель Ахметович оценил высоко.

- Это хорошее и полезное для всех решение. Потому что пришли специалисты, которые имеют колоссальный опыт работы в других регионах страны и за рубежом, были привнесены новые технологии. Мы стали частью самой крупной нефтяной компании в России и одной из крупнейших в мире – польза и положительные моменты очевидны. Особенно это касается молодежи: у молодых специалистов сейчас появились гораздо более широкие возможности для развития, профессионального роста. Сегодня компания продолжает расти и развиваться, открываются новые месторождения. В мае на международной выставке «Газ. Нефть. Технологии» было запущено «Цифровое месторождение» – мы увидели прообраз будущего отрасли.

Кстати, Энгель Зайнетдинов – единственный в республике лауреат Ордена Высшего горного совета России. На ордене изображен Петр I, основавший этот совет.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

В компании «Башнефть» всегда были сильны традиции, преемственность поколений, когда дети идут на заводы компании, в добычу и переработку по стопам родителей, а потом и их дети также продолжают трудовые династии. 23-летний Азамат Хакимов, оператор технологических установок связать жизнь и карьеру с «нефтянкой» принял самостоятельно. Такое решение созрело в нем еще в школе, где будущий нефтяник увлекался физикой и химией. Он первый в своей семье и, возможно, с него начнется очередная доблестная трудовая династия.

- Я работаю в компании «Башнефть» уже два года. Первый год был адаптационный, привыкал и вникал в процессы. У нас реализована хорошая эффективная система наставничества: молодым специалистам свой опыт и практические знания передают более опытные коллеги, – говорит Азамат Хакимов.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

А вот Светлана Григорьева – пришла в систему «Башнефти» не только по зову сердца, но и по примеру родителей. Компании, ставшей за эти годы родной, отдала 38 лет, проработав на разных должностях – оператор, инженер, экономист, начальник отдела.

- У меня родители нефтяники – я пошла по их стопам. Теперь и мои дети, племянники продолжают эту добрую семейную традицию. Внучка говорит: «Я буду, как и мама – инженером».

- У меня есть компетенции и в области добычи и переработки нефти по первому образованию, я окончил Уфимский нефтяной университет, и в области корпоративной культуры. Сейчас я работаю в департаменте корпоративной культуры и внутренних коммуникаций – я всегда тяготел к таким видам деятельности. Отличная культура у нефтяников (улыбается). Работаем по творческому направлению, проводим научно-практические конференции, – говорит специалист Алексей Хаиров.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Среди мероприятий, в организации и проведении которых принимал участие Алексей – зимняя и летняя спартакиада АНК «Роснефть», конкурсы «Лучший по профессии», «Мы зажигаем звезды». Все-таки жизнь нефтяников – это не только буровые, вахты, переработка. Спорт и культмассовые мероприятия занимают отдельное важное место.

- Позиции спортсменов – работников «Башнефти» среди своих коллег из других компаний, входящих в структуру «Роснефти», замечательные. Например, в зимней спартакиаде ребята из «Башнефти» не один раз занимали призовые места. А по летней спартакиаде, финал которой состоится в Сочи в сентябре, тоже ожидания положительные.

В профессию Алексей тоже попал не случайно.

- Моя мама здесь работает. Поэтому я постоянно с детства находился в кулуарах нефтяных тем, интересовался работой. Так, собственно, все ожидаемо и определилось, прикипелось.

Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев Фото: Артур Салимов, mkset

- Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Этот день на самом деле давно перерос рамки профессионального праздника. Это справедливо – ведь предприятия по добыче и переработке нефти и газа занимают ведущее место в промышленности республики, обеспечивают рост экономики нашего края, помогают улучшить жизнь в наших городах и селах, – сказал в приветственном слове председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

- Компания «Башнефть» – наше национальное достояние. Успешно интегрировавшись в структуру компании «Роснефть», компания достойно движется вперед. Республике это особенно важно, ведь это рост налогов, дивидендов, возможности реализации сильной социальной политики. В 2018 году налоговые отчисления в бюджет Республики Башкортостан увеличились более чем в два раза и составили 42 миллиарда рублей. Выплата дивидендов в прошлом году превысила 7 миллиардов рублей.

Константин Толкачев также отметил активную благотворительную деятельность компании «Башнефть»: в 2018 году на реализацию инфраструктурных, социальных и экологических проектов на всей территории республики было направлено около 4 миллиардов рублей. Это, в частности, строительство ледового дворца в Кумертау, реабилитационного центра для инвалидов в Татышлинском районе, поликлиник в Илишевском районе и в Уфе и многие другие объекты. Благотворительная деятельность «Башнефти» осуществляется в рамках соглашения, действующего между ПАО «АНК «Роснефть» и правительством Башкирии.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин Фото: Артур Салимов, mkset.ru

- Сегодня мы чествует людей мужественной и нелегкой профессии, которая требует сил, выдержки и высокого мастерства. От вашего профессионализма зависит успешная деятельность предприятий и организаций, комфорт и благополучие наших горожан, – отметил в поздравительном слове глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

- АНК «Башнефть» занимает особое место среди промышленных предприятий Уфы и республики. Сегодня «Башнефть» – это постоянное улучшение качества, самые современные технологии, экологичность и безопасность производства. Компания не только в полной мере выполняет свои налоговые обязательства, но и является давним надежным социальным партнером города Уфы.

- Благодаря спонсорской поддержке АНК «Башнефть» в нашем городе обустраиваются многофункциональные спортивные площадки, общественные пространства. И мы надеемся на дальнейшую совместную плодотворную работу. Во многом благодаря работе компании Уфа превратилась в один из современных мегаполисов с развитой социальной сферой, экономикой и инфраструктурой.

Вице-президент - руководитель аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василий Никонов. Фото: Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»

- 2019 год для Республики Башкортостан важный и особый. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня образования республики. Этот год юбилейный и для «Башнефти»: 75 лет назад была открыта девонская нефть на Туймазинском месторождении. А Шкаповское ГПП, одно из первых предприятий переработки попутного газа отметило свое 60-летие. Открытие девонской нефти 75 лет назад обеспечило начало мощного развития нефтяного комплекса Республики Башкортостан. В этот юбилейный год республики можно с гордостью заявить, что Башкортостан является одним из основных опорных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны, – отметил вице-президент - руководитель аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василий Никонов.

- Вхождение «Башнефти» в состав «Роснефти» – безусловно, ключевое событие в новейшей истории компании, которое позволило в полной мере сохранить лучшие традиции прошлого, реализовать новые возможности в периметре одной из крупнейших нефтяных компаний мира.

Среди наиболее интересных проектов, реализованных в 2019 году, Владимир Никонов отметил, в частности, запуск «Цифрового месторождения» на базе Илишевского месторождения – этот проект будет масштабироваться на другие месторождения «Башнефти» и «Роснефти». Также было сказано о продолжающейся модернизации производственного комплекса и активном использовании научно-технического потенциала. Это позволило, кроме всего прочего, начать производство бензина марки Аи-100 по собственной технологии с повышенными потребительскими качествами и экологическими показателями.

Высокий уровень профессиональной подготовки коллектива, производственные показатели нашли отражение в показателях финансово-экономических. В частности, в первом полугодии 2019 года выручка предприятия выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9 процентов, достигнув почти полутриллиона рублей. Чистая прибыль выросла на 6 процентов до 44 миллиардов рублей.

Стабильное финансово-экономическое положение компании – это стабильные налоги: «Башнефть» является крупнейшим налогоплательщиком в республике. Также это стабильная выплата дивидендов, что очень важно для республики, владеющей почти четвертью компании, и, конечно же, реализация масштабной благотворительной программы «Башнефти».

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

По доброй традиции на торжественном вечере наградили лучших из лучших – передовиков производства, а также ветеранов компании, внесших неоценимый вклад в развитие своей родной компании, а значит в развитие всей нашей Республики Башкортостан. Им вручили почетные медали, приуроченные к столетию Республики Башкортостан, грамоты и другие награды. Для всех гостей мероприятия в этот вечер был организован праздничный концерт.

Накануне торжества в ГКЗ «Башкортостан» руководство «Башнефти» и администрации города Уфы с участием ветеранов отрасли открыли памятную плиту, посвященную легендарному наркому нефтяной промышленности СССР Николаю Байбакову. Именно благодаря его настойчивости и решительности наша республика стала одним из центральных топливно-энергетических центров страны и остается им до сих пор.