Энергия нефти: В Башкирии торжественно отметили День Нефтяника
На торжественном собрании компания «Башнефть» чествовала ветеранов и передовиков производства.
В минувшую пятницу, 30 августа в Государственном концертном зале «Башкортостан» торжественно отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. Праздник был организован компанией ПАО АНК «Башнефть».
И по ставшей уже доброй традиции в этот вечер в зале не было свободного места – и это лишь малая часть тех людей, которые причастны к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли нашей республики. Тех, кто причастен к одному из главных республиканских производственных комплексов, являющимся одним из оплотов экономической мощи Башкирии – компании «Башнефть».
Среди приглашенных на торжественное мероприятие были и действующие работники, и ветераны компании, живые свидетели истории, своими руками возводившие один из крупнейших нефтехимических комплексов республики и всей страны.
Конечно, этот праздничный день – отличный повод с теплотой вспомнить, как все было, как все начиналось, узнать текущие актуальные новости из жизни отрасли, поделиться мыслями и преподать урок – в хорошем, конечно же, смысле – молодым специалистам, будущему компании, ставшей для всех собравшихся по-домашнему родной.
- Я помню, как зарождалась башкирская «нефтянка». Тогда, в те далекие годы, своих специалистов немного было, приезжали из других регионов. Но потом стали появляться выпускники Уфимского нефтяного института, Октябрьского и Ишимбайского нефтяных техникумов. Так зарождался рабочий класс нефтяников, который поднимал важнейшую отрасль. Это были поистине геройские года: у нас было 23 героя соцтруда, более тридцати лауреатов государственной премии СССР, – говорит Энгель Зайнетдинов, ветеран производства, проработавший в отрасли 36 лет с 1959 по 1995 год.
Последние судьбоносные изменения в компании – вхождение «Башнефти» в структуру АНК «Роснефть» – Энгель Ахметович оценил высоко.
- Это хорошее и полезное для всех решение. Потому что пришли специалисты, которые имеют колоссальный опыт работы в других регионах страны и за рубежом, были привнесены новые технологии. Мы стали частью самой крупной нефтяной компании в России и одной из крупнейших в мире – польза и положительные моменты очевидны. Особенно это касается молодежи: у молодых специалистов сейчас появились гораздо более широкие возможности для развития, профессионального роста. Сегодня компания продолжает расти и развиваться, открываются новые месторождения. В мае на международной выставке «Газ. Нефть. Технологии» было запущено «Цифровое месторождение» – мы увидели прообраз будущего отрасли.
Кстати, Энгель Зайнетдинов – единственный в республике лауреат Ордена Высшего горного совета России. На ордене изображен Петр I, основавший этот совет.
В компании «Башнефть» всегда были сильны традиции, преемственность поколений, когда дети идут на заводы компании, в добычу и переработку по стопам родителей, а потом и их дети также продолжают трудовые династии. 23-летний Азамат Хакимов, оператор технологических установок связать жизнь и карьеру с «нефтянкой» принял самостоятельно. Такое решение созрело в нем еще в школе, где будущий нефтяник увлекался физикой и химией. Он первый в своей семье и, возможно, с него начнется очередная доблестная трудовая династия.
- Я работаю в компании «Башнефть» уже два года. Первый год был адаптационный, привыкал и вникал в процессы. У нас реализована хорошая эффективная система наставничества: молодым специалистам свой опыт и практические знания передают более опытные коллеги, – говорит Азамат Хакимов.
А вот Светлана Григорьева – пришла в систему «Башнефти» не только по зову сердца, но и по примеру родителей. Компании, ставшей за эти годы родной, отдала 38 лет, проработав на разных должностях – оператор, инженер, экономист, начальник отдела.
- У меня родители нефтяники – я пошла по их стопам. Теперь и мои дети, племянники продолжают эту добрую семейную традицию. Внучка говорит: «Я буду, как и мама – инженером».
- У меня есть компетенции и в области добычи и переработки нефти по первому образованию, я окончил Уфимский нефтяной университет, и в области корпоративной культуры. Сейчас я работаю в департаменте корпоративной культуры и внутренних коммуникаций – я всегда тяготел к таким видам деятельности. Отличная культура у нефтяников (улыбается). Работаем по творческому направлению, проводим научно-практические конференции, – говорит специалист Алексей Хаиров.
Среди мероприятий, в организации и проведении которых принимал участие Алексей – зимняя и летняя спартакиада АНК «Роснефть», конкурсы «Лучший по профессии», «Мы зажигаем звезды». Все-таки жизнь нефтяников – это не только буровые, вахты, переработка. Спорт и культмассовые мероприятия занимают отдельное важное место.
- Позиции спортсменов – работников «Башнефти» среди своих коллег из других компаний, входящих в структуру «Роснефти», замечательные. Например, в зимней спартакиаде ребята из «Башнефти» не один раз занимали призовые места. А по летней спартакиаде, финал которой состоится в Сочи в сентябре, тоже ожидания положительные.
В профессию Алексей тоже попал не случайно.
- Моя мама здесь работает. Поэтому я постоянно с детства находился в кулуарах нефтяных тем, интересовался работой. Так, собственно, все ожидаемо и определилось, прикипелось.
- Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Этот день на самом деле давно перерос рамки профессионального праздника. Это справедливо – ведь предприятия по добыче и переработке нефти и газа занимают ведущее место в промышленности республики, обеспечивают рост экономики нашего края, помогают улучшить жизнь в наших городах и селах, – сказал в приветственном слове председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.
- Компания «Башнефть» – наше национальное достояние. Успешно интегрировавшись в структуру компании «Роснефть», компания достойно движется вперед. Республике это особенно важно, ведь это рост налогов, дивидендов, возможности реализации сильной социальной политики. В 2018 году налоговые отчисления в бюджет Республики Башкортостан увеличились более чем в два раза и составили 42 миллиарда рублей. Выплата дивидендов в прошлом году превысила 7 миллиардов рублей.
Константин Толкачев также отметил активную благотворительную деятельность компании «Башнефть»: в 2018 году на реализацию инфраструктурных, социальных и экологических проектов на всей территории республики было направлено около 4 миллиардов рублей. Это, в частности, строительство ледового дворца в Кумертау, реабилитационного центра для инвалидов в Татышлинском районе, поликлиник в Илишевском районе и в Уфе и многие другие объекты. Благотворительная деятельность «Башнефти» осуществляется в рамках соглашения, действующего между ПАО «АНК «Роснефть» и правительством Башкирии.
- Сегодня мы чествует людей мужественной и нелегкой профессии, которая требует сил, выдержки и высокого мастерства. От вашего профессионализма зависит успешная деятельность предприятий и организаций, комфорт и благополучие наших горожан, – отметил в поздравительном слове глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.
- АНК «Башнефть» занимает особое место среди промышленных предприятий Уфы и республики. Сегодня «Башнефть» – это постоянное улучшение качества, самые современные технологии, экологичность и безопасность производства. Компания не только в полной мере выполняет свои налоговые обязательства, но и является давним надежным социальным партнером города Уфы.
- Благодаря спонсорской поддержке АНК «Башнефть» в нашем городе обустраиваются многофункциональные спортивные площадки, общественные пространства. И мы надеемся на дальнейшую совместную плодотворную работу. Во многом благодаря работе компании Уфа превратилась в один из современных мегаполисов с развитой социальной сферой, экономикой и инфраструктурой.
- 2019 год для Республики Башкортостан важный и особый. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня образования республики. Этот год юбилейный и для «Башнефти»: 75 лет назад была открыта девонская нефть на Туймазинском месторождении. А Шкаповское ГПП, одно из первых предприятий переработки попутного газа отметило свое 60-летие. Открытие девонской нефти 75 лет назад обеспечило начало мощного развития нефтяного комплекса Республики Башкортостан. В этот юбилейный год республики можно с гордостью заявить, что Башкортостан является одним из основных опорных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны, – отметил вице-президент - руководитель аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василий Никонов.
- Вхождение «Башнефти» в состав «Роснефти» – безусловно, ключевое событие в новейшей истории компании, которое позволило в полной мере сохранить лучшие традиции прошлого, реализовать новые возможности в периметре одной из крупнейших нефтяных компаний мира.
Среди наиболее интересных проектов, реализованных в 2019 году, Владимир Никонов отметил, в частности, запуск «Цифрового месторождения» на базе Илишевского месторождения – этот проект будет масштабироваться на другие месторождения «Башнефти» и «Роснефти». Также было сказано о продолжающейся модернизации производственного комплекса и активном использовании научно-технического потенциала. Это позволило, кроме всего прочего, начать производство бензина марки Аи-100 по собственной технологии с повышенными потребительскими качествами и экологическими показателями.
Высокий уровень профессиональной подготовки коллектива, производственные показатели нашли отражение в показателях финансово-экономических. В частности, в первом полугодии 2019 года выручка предприятия выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9 процентов, достигнув почти полутриллиона рублей. Чистая прибыль выросла на 6 процентов до 44 миллиардов рублей.
Стабильное финансово-экономическое положение компании – это стабильные налоги: «Башнефть» является крупнейшим налогоплательщиком в республике. Также это стабильная выплата дивидендов, что очень важно для республики, владеющей почти четвертью компании, и, конечно же, реализация масштабной благотворительной программы «Башнефти».
По доброй традиции на торжественном вечере наградили лучших из лучших – передовиков производства, а также ветеранов компании, внесших неоценимый вклад в развитие своей родной компании, а значит в развитие всей нашей Республики Башкортостан. Им вручили почетные медали, приуроченные к столетию Республики Башкортостан, грамоты и другие награды. Для всех гостей мероприятия в этот вечер был организован праздничный концерт.
Накануне торжества в ГКЗ «Башкортостан» руководство «Башнефти» и администрации города Уфы с участием ветеранов отрасли открыли памятную плиту, посвященную легендарному наркому нефтяной промышленности СССР Николаю Байбакову. Именно благодаря его настойчивости и решительности наша республика стала одним из центральных топливно-энергетических центров страны и остается им до сих пор.