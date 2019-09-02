5 сентября в Уфе закроют парковку у Конгресс-холла из-за праздника «Салям, студент!»
Вчера, 12:15ОбществоНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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В этот день для студентов выступит группа VIA CHAPPA.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, парковка будет временно закрыта с 6 утра 5 сентября до 24 часов 8 сентября. В этот день на площади имени Салавата Юлаева состоится большой студенческий праздник, в рамках которого на сцене выступит известная уфимская группа VIA CHAPPA, пройдет дискотека. Желающие могут принять участие в розыгрыше мотоцикла.
Кроме того, в этот день пройдут чемпионат по брейк-дансу и Летний Кубок КВН.
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