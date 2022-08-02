В Уфимском районе нефть разлилась на 540 квадратных метрах земель сельхозназначения

На участке земель сельскохозяйственного назначения в километре от деревни Первомайский, что в Уфимском районе, произошел разлив нефтепродуктов. Уже известна причина по которой на 540 квадратных метрах почвы разлились углеводороды — рабочие демонтировали старый трубопровод, который не работает, оттуда нефть и вылилась при перемещении труб. Известно, что при закапывании траншее разлившиеся нефтепродукты смешались с землей и минеральным грунтом.