В Минздраве Башкирии объяснили, можно ли кормить грудью при COVID-19

В Минздраве Башкирии объяснили, можно ли кормить грудью при COVID-19
В Минздраве Башкирии объяснили, можно ли кормить грудью при COVID-19
Вчера, 11:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Кормление грудью полезно не только для ребенка, но и для матери. В частности, женщина которая кормила грудью на протяжение одного — двух лет получает защиту в виде профилактики рака яичников и рака груди, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии со ссылкой на эксперта.

Ребенок тем временем с грудным молоком получает иммунную защиту. В частности, в первые дни после родов в молоке выделяется молозиво, которое в себе содержит 70% лейкоцитов. Об этом сообщает Руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. А. Кулакова Минздрава России Ольга Ладодо.

По словам Ладодо, уникальность молока заключается в том, что в его составе есть живые клетки, обеспечивающие максимальную защиту и рост младенца. Согласно исследованиям, грудное вскармливание обеспечивает когнитивное и физические развитие, повышает показатели IQ. В Минздраве добавляют, что установлена взаимосвязь между продолжительностью грудного вскармливания и снижения частоты ожирения, рака, ишемической болезни сердца, сахарного диабета у взрослых.

Подчеркивается, что COVID-19 не является противопоказанием к кормлению грудью. Важно, что при этом сама женщина находится не в тяжелом состоянии и может ухаживать за ребенком. Так, в грудном молоке будут антитела, которые передадутся и ребенку.

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