В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви

В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви
В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви
Вчера, 09:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: МЧС Башкирии
Речь идет о Свято-Крестовоздвиженском храме в Туймазинском районе, который 26 июля почти полностью сгорел после удара молнии.

В Туймазинском районе на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви. Согласно информации из социальных сетей, накануне стартовали работы по геологическому изысканию почвы, кроме того, проводится и топографическая съемка.

К слову, в администрации муниципалитета сообщили, что завалы сгоревшей церкви разбирались также силами местных жителей во время субботника.

Напомним, что пожар в церкви в селе Воздвиженка произошел в прошлый вторник, 26 июля, по предварительной информации, причиной тому послужил удар молнии. Как рассказывали очевидцы, пожарные на место приехали спустя 30 минут после вызова, однако «время было упущено».

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