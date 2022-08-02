В Уфе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19

Доклад об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекции в Уфе Галина пермина начала с уточнения о том, что заболеваемость инфекцией растет по всей России. Так в Уфе прирост за последние сутки составил 54 случая.
Не обошлось и без информации об иммунизации населения от коронавируса. На сегодня в Уфе вакцинирован 91% граждан, которым показана вакцинация, то есть взрослого населения. 24% из них уже ревакцинировались. Однако этого недостаточно.
Коллективный иммунитет еженедельно снижается. Сегодня он составляет 15,7. У нас есть месяц август когда мы можем ревакцинироваться, защитив себя и своих близких от подъема заболеваемости.Галина Пермина
Выслушав доклад Галины Перминой мэр Уфы Ратмир Мавлиев озвучил два «рецепта» от коронавируса, это ограничения (масочный режим) и вакцинация. Сам он выступил за вакцинацию.