С 1 августа в Башкирии выросла стоимость проезда в некоторых пригородных автобусах

Ранее Mkset сообщал о том, что с 1 августа 2022 года вырастет стоимость проезда и перевозки багажа в пригородных электричках. 1 августа минуло, цены благополучно выросли и теперь они составляют ни много ни мало 24 рубля за первые десять километров пути, но при проезде на «Ласточке» уже 32 рубля. Каждый последующий после десятого километра маршрута обойдётся пассажирам в 2 рубля и 40 копеек на «обычной» электричке и 2 рубля 70 копеек для пассажиров «Ласточек».