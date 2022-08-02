«Единая Россия»: В Донбассе организована работа волонтёров-медиков

И это без учета помощи представителей Минобороны. Одно только политическое объединение единороссов доставило в ЛНР и ДНР свыше 12 000 тонн груза, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
На заседании бюро высшего совета партии Турчак заявил, что в Донбассе и на остальных территориях уже функционируют 37 гуманитарных центров политического объединения. В ДНР находятся 15 центров, в ЛНР - 10, прочие - в Запорожье и на Харьковщине. Работники этих центров оказали помощь более чем 400 000 нуждающихся. За каждым участком закрепили ответственного из числа депутатов. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
На территории Донбасса медицинское направление курирует глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Более 420 медиков оказывают помощь мирному населению и военнослужащим. Специалисты работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии, подчеркнул Андрей Турчак.
По словам чиновника, содействие Московского госуниверситета и его ректора Виктора Садовничего позволило единороссам завезти телемедицинское оборудование в такие города, как Северодонецк, Купянск и Мариуполь. Терминалы помогают организовывать первичную диагностику, проводить ЭКГ, измерять давление и передавать информацию в онлайн-режиме для предстоящих консультаций с экспертами узких специальностей и докторами, входящими в преподавательский состав МГУ.
В рамках акции «Книги - Донбассу» было собрано более 150 000 произведений. Ее проводили члены «Единой России» и сотрудники Минпросвещения. Акцию распространили на все контролируемые российской армией территории. Партия уделяет повышенное внимание поддержке детей и и досугу. В Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске появились детские центры. В них волонтеры-вожатые организуют для юных гостей творческие и спортивные занятия.
В ЛДНР и прочих районах к волонтерской деятельности присоединились более 1000 представителей «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Активисты МГЕР открывают свои представительства в Донбассе.
Как сообщается на сайте ER.RU, единороссы поддерживают переселенцев в пунктах временного размещения. Их в настоящее время 647 в 59 регионах. Там размещены 33 000 мигрантов из Донбасса. Но видна уже обратная тенденция — люди возвращаются в ЛНР и ДНР, они хотят жить на своей земле, резюмировал Андрей Турчак.
«С момента начала спецоперации на Донбассе жители нашей республики активно помогали и собирали гуманитарную помощь. В сборе принимали участие все неравнодушные жители Башкортостана и региональное отделение партии «Единая Россия»: депутаты всех уровней, сенаторы, бизнесмены, общественные организации, благотворители, меценаты, пенсионеры. В сортировке и отправке груза помогали волонтеры. На сегодняшний день республика отправила 19 гумконвоев общим весом 1416 тонн. В гумпомощь входили продукты питания, медикаменты, стройматериалы, учебники и канцтовары для школы, предметы первой необходимости. Также Башкирия помогает восстанавливать Петровскую школу им. генерал-майора М.М. Шаймуратова в ЛНР. Мы уже направили туда четыре гумколонны со стройматериалами», - рассказал координатор волонтерского штаба «Наша забота» партии «Единая Россия» Раиль Адиятуллин.