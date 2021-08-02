В Башкирии первая неделя августа начнется с июльской жары

В Башкирии первая неделя августа начнется с июльской жары
В Башкирии первая неделя августа начнется с июльской жары
Вчера, 08:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Последний месяц лета по прогнозу будет теплее обычного.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует прогноз погоды по Башкирии – ближайшие три дня республику ждет жаркая погода без существенных осадков. Температура днем будет колебаться в пределах 28-36 °C

Сегодня, 2 августа без существенных осадков. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 14-19°, по востоку до 9°, днем 28-33°.

Дальше-больше. 3-4 августа по республике без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-22°, местами 12-17°, днем 31-36

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