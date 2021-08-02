В Башкирии первая неделя августа начнется с июльской жары

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует прогноз погоды по Башкирии – ближайшие три дня республику ждет жаркая погода без существенных осадков. Температура днем будет колебаться в пределах 28-36 °C
Сегодня, 2 августа без существенных осадков. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 14-19°, по востоку до 9°, днем 28-33°.
Дальше-больше. 3-4 августа по республике без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 17-22°, местами 12-17°, днем 31-36