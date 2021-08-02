Уфимцы обнаружили на приусадебном хозяйстве зуб мамонта

Уфимцы обнаружили на приусадебном хозяйстве зуб мамонта
Уфимцы обнаружили на приусадебном хозяйстве зуб мамонта
Вчера, 10:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот эфира БСТ
Семья полагает, что находка принесет им удачу.

Новостью обладатели палеонтологической находки поспешили поделиться с журналистами канала БСТ. Специалисты успели оценить находку и подтвердили характерные признаки жевательного зуба мамонта.

Эльвира Хабибдрахманова не скрывает радости.

– Это для нас большая находка, в интернете я прочла, что эта находка принесет счастье нашей семьи. Мы дорожим этой находкой. Мы хотим отреставрировать зуб и поставим его дома, – рассказала женщина журналистам.

Находка принадлежит к эпохе плиоцена (5,3 – 2,5 млн лет до н.э.)

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