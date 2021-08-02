Татьяна Минеева поддержала выделение 1 млрд рублей на поддержку бизнеса в Москве

«Бизнес неоднократно обращался в аппарат уполномоченного с предложениями о компенсации затрат на средства индивидуальной защиты, так что выделение субсидий – действенная и востребованная мера. Также у МСП будет востребовано кредитование с максимальной ставкой для заемщика 7%. Это поможет как пополнить оборотные средства, так и закрыть потребность в инвестициях», - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве.