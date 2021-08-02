Татьяна Минеева поддержала выделение 1 млрд рублей на поддержку бизнеса в Москве

Татьяна Минеева поддержала выделение 1 млрд рублей на поддержку бизнеса в Москве
Татьяна Минеева поддержала выделение 1 млрд рублей на поддержку бизнеса в Москве
Вчера, 19:42ОбществоФото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева поддержала решение правительства выделить 1 миллиард рублей столичному МСБ на борьбу с распространением коронавируса.

Издание “Коммерсантъ” сообщает, что соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. В соответствии с документом также на льготные кредиты будет направлено 4 миллиарда рублей. По мнению Минеевой, такое решение даст возможность закрыть потребность в инвестициях.

«Бизнес неоднократно обращался в аппарат уполномоченного с предложениями о компенсации затрат на средства индивидуальной защиты, так что выделение субсидий – действенная и востребованная мера. Также у МСП будет востребовано кредитование с максимальной ставкой для заемщика 7%. Это поможет как пополнить оборотные средства, так и закрыть потребность в инвестициях», - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве.

При этом на каждое предприятие или ИП будет выделена субсидия на компенсацию затрат для профилактики коронавируса - не больше пятнадцати тысяч рублей, а аналогичная субсидия на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты не превысит шести с половиной тысяч на человека.

Для получения субсидий предприятия или индивидуальные предприниматели должны быть включены в список отраслей, пострадавших от пандемии. Перечень таких организаций будет определять департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Подавать заявки можно будет с первого сентября.

Необходимо отметить, что для получения субсидий предприниматели должны будут выполнить требование об обязательной вакцинации сотрудников, а также соблюдать санитарные ограничения.

Также на льготные кредиты для представителей малого и среднего бизнеса документ предусматривает выделение 4 миллиардов рублей. После обращения бизнес-сообщества правительство приняло решение продлить программу льготных стабилизационных кредитов.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах отменяется. При этом москвичи и гости города по-прежнему должны носить маски для защиты органов дыхания.

Прием заявок на предоставление субсидий для предпринимательства возобновили с двенадцатого июля текущего года. Представители бизнес-сегмента могут получить субсидии на компенсацию расходов за участие в выставках, продвижение товаров и услуг в интернете, комиссии при использовании сервисов по доставке еды и работу с маркетплейсами.

В прошлом году для поддержки бизнеса в период пандемии правительство Москвы утвердило программу из четырнадцати субсидий и грантов. По результатам прошедшего года наиболее востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

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