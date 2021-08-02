Суд не принял иск жителей Башкирии к Радию Хабирову из-за коронавирусных ограничений

Суд не принял иск жителей Башкирии к Радию Хабирову из-за коронавирусных ограничений
Суд не принял иск жителей Башкирии к Радию Хабирову из-за коронавирусных ограничений
Вчера, 14:13ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Иск был подан в начале июля, но, как оказалось, с нарушениями.

Верховный суд Башкирии вернул иск, в котором жители региона требовали призвать к ответственности администрацию главы республики Радия Хабирова из-за новых ограничений по коронавирусу, сообщили Mkset в объединённой пресс-службе судов республики.

Оказалось, заявление было составлено с недочётами. Суд дал истцам время на исправление этих недостатков до 26 июля. Жители республики подготовили новый иск, но, как постановил суд, недостатки были исправлены «не в полном объёме». В результате заявление вернули истцам.

Напомним, жители Башкирии решили подать иск после ввода запрета на посещение общественных без предъявления сертификата о прививке или результата теста на коронавирус. По мнению истцов, ограничения дискриминируют непривитых людей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы