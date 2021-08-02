С 1 сентября в школах Башкирии будут работать антиковидные инспекторы

– Все, списки мы по школам определили, как и в прошлом году направили списки школ с локациями. Направили списки и в БГМУ и в Минздрав. Ждем окончательные списки, согласованные Минздравом и БГМУ. И мединспекторы, как положено, с 1 сентября выходят в наши общеобразовательные учреждения. Регламент отработан и утвержден, работаем по утвержденной схеме – заявил Айбулат Хажин.