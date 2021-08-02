Новые авиарейсы, антиковидные инспекторы и последствия урагана. Итоги дня в Башкирии

Новые авиарейсы, антиковидные инспекторы и последствия урагана. Итоги дня в Башкирии
Новые авиарейсы, антиковидные инспекторы и последствия урагана. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:47ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 2 августа 2021 года.

Глава Башкирии сегодня провёл еженедельное совещание в правительстве удаленно. Ряд СМИ, а также источник Mkset говорят о возможно визите Владимира Путина в Башкирию, в связи с чем Радий Хабиров ушел на самоизоляцию и находится в одном из санаториев Башкирии. Отсутствие его в Доме республики, также может косвенно подтверждать эту информацию.

Уфимский международный аэропорт планирует в будущем году открыть новые авиарейсы по России и в другие страны. Так ожидается, что жители республики смогут вылететь в Грозный, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Саратов и Челябинск. После снятия ковидных ограничений самолеты начнут летать в Вену, Тель-Авив и чартерные рейсы в Египет.

С 1 сентября в школах Башкирии будут работать антиковидные инспекторы. Должности будут занимать ординаторы и студенты старших курсов Башкирского медуниверситета и медицинских колледжей. Инспекторы будут проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в учебных заведения.

Жители села Инзер Белорецкого района продолжают подчитывать убытки от последствий разгулявшейся стихии. Гроза со шквалистым ветром налетевшая на село крушила деревья, валила заборы и сдирала крыши со зданий.

Уфимка Нина Ткаченко подала в приемную администрации Уфы уведомление о проведении митинга, на который женщина намерена собрать потерпевших от действий «черных риэлторов». Митинг намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе. Женщина заявила о возможном участии в мероприятии 50 человек.

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