Новые авиарейсы, антиковидные инспекторы и последствия урагана. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии сегодня провёл еженедельное совещание в правительстве удаленно. Ряд СМИ, а также источник Mkset говорят о возможно визите Владимира Путина в Башкирию, в связи с чем Радий Хабиров ушел на самоизоляцию и находится в одном из санаториев Башкирии. Отсутствие его в Доме республики, также может косвенно подтверждать эту информацию.