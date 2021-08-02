Легенда Ironman поблагодарил Путина за первую в России «железную» гонку

Легенда Ironman поблагодарил Путина за первую в России «железную» гонку
Легенда Ironman поблагодарил Путина за первую в России «железную» гонку
Вчера, 14:53ОбществоФото: фрагмент видео
Легенда гонок триатлона Ironman Марек Немчик поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на впервые прошедшую в РФ «железную» гонку. Спортсмен побывал на ней как почетный гость, ранее принявший участие в 95 гонках Ironman.

Как сообщает sovsport.ru, спортсмен считает, что ни у кого больше нет возможности сделать такие масштабные и профессиональные соревнования. А еще спортсмены благодарят российского президента, являющегося большим поклонником спорта.

«Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое!» - сказал, обращаясь к Путину, Немчик. И выразил надежду увидеться в будущем году.

Ранее в своем приветствии к участникам и организаторам Ironman Владимир Путин пожелал, чтобы данный турнир способствовал популярности триатлона в России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы