Легенда Ironman поблагодарил Путина за первую в России «железную» гонку

Легенда гонок триатлона Ironman Марек Немчик поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на впервые прошедшую в РФ «железную» гонку. Спортсмен побывал на ней как почетный гость, ранее принявший участие в 95 гонках Ironman.

Как сообщает sovsport.ru, спортсмен считает, что ни у кого больше нет возможности сделать такие масштабные и профессиональные соревнования. А еще спортсмены благодарят российского президента, являющегося большим поклонником спорта. «Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое!» - сказал, обращаясь к Путину, Немчик. И выразил надежду увидеться в будущем году. Ранее в своем приветствии к участникам и организаторам Ironman Владимир Путин пожелал, чтобы данный турнир способствовал популярности триатлона в России.

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