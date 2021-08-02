Кабмин увеличил срок выдачи лекарств при постановке на учет с заболеваниями сердца

Кабинет министров одобрил увеличение срока выдачи бесплатных лекарств для граждан с заболеваниями сердца с одного года до двух лет.

Как сообщает RT, на сайте российского правительства указано, что граждане, у которых диагностировано какое-либо острое сердечно-сосудистое заболевание, имеют право в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение получать бесплатные лекарства. Новое правило распространяется на всех россиян, вставших на диспансерное наблюдение с 1 января текущего года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новая мера социальной поддержки крайне важна для пациентов, у которых диагностирован инфаркт или инсульт, а также для больных с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как доступное медикаментозное лечение поможет им снизить риски рецидивов и иных обострений. В списке лекарств, которые будут выдаваться гражданам бесплатно, свыше 20 наименований, которые могут применяться для полноценной лекарственной терапии. На реализацию данной инициативы будет потрачено 10 миллиардов рублей из государственного бюджета.

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