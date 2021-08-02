Информационная кампания про раздельный сбор охватит 50 млн человек до конца года

Российский экологический оператор (РЭО) объявил о старте информационно-просветительской кампании, цель которой — популяризировать раздельный сбор и осознанное потребление. Планируется создать медиабанк, где разместят видеоролики, графику и фото, посвященные обращению с ТКО.

Как отметил руководитель РЭО Денис Буцаев, уже в текущем году просветительский контент увидят 50 млн человек. Об этом пишет gorod55.ru. «На основании поручения вице-премьера Виктории Абрамченко мы начинаем глобальную работу по просвещению как на федеральном уровне, так и в регионах. Ее будут вести и через традиционные каналы массовой коммуникации, и через новые медиа», — сказал глава РЭО Денис Буцаев. Как отметил Буцаев, РЭО будет как применять контент для федеральных просветительских кампаний, так и отправлять в регионы для работы с населением на местах. Кроме того, планируется вести масштабную работу через популярные блоги в Instagram, YouTube, TikTok. «Как показывает практика нашей деятельности в регионах, наблюдается крайняя заинтересованность в информационной поддержке раздельного сбора мусора. Необходима пропаганда, подчеркну это слово. Раздельный сбор является задачей государственной важности, идеологически значимым направлением», — отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Кроме того, по словам Исмаилова, российские граждане уже готовы использовать систему раздельного мусора, но для этого требуется создать инфраструктуру — подходящие контейнерные площадки. По мнению эксперта тематической площадки «Экология» Александра Когана, привычку необходимо формировать с детства: развивать экологическую культуру. «В реализации данной реформы, пожалуй, наиболее важное — беседа с жителями. Нужно находиться в открытом и честном диалоге, объяснять, почему выносятся те или иные решения, какие механизмы работают. Но также важно понимание того, что такую масштабную реформу нельзя провести без регулярной работы в сфере экологического просвещения», — отметил Коган. Как не раз отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко, влияние мусора на экологию значительно. «В отличие от других отраслей, в сферу обращения с отходами вовлечены абсолютно все граждане страны, и каждый житель ощущает на себе последствия любых изменений. Раздельный сбор мусора — неотъемлемый элемент новой системы обращения с ТКО. Наша задача — стимулировать переработку мусора, извлечение вторичного сырья, перейти к раздельному накоплению. И, безусловно, работать по изменению культуры потребления, сообщать гражданам о реформе», — отметила Абрамченко.

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