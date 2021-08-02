Информационная кампания про раздельный сбор охватит 50 млн человек до конца года

Информационная кампания про раздельный сбор охватит 50 млн человек до конца года
Информационная кампания про раздельный сбор охватит 50 млн человек до конца года
Вчера, 11:32ОбществоФото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о старте информационно-просветительской кампании, цель которой — популяризировать раздельный сбор и осознанное потребление. Планируется создать медиабанк, где разместят видеоролики, графику и фото, посвященные обращению с ТКО.

Как отметил руководитель РЭО Денис Буцаев, уже в текущем году просветительский контент увидят 50 млн человек. Об этом пишет gorod55.ru.

«На основании поручения вице-премьера Виктории Абрамченко мы начинаем глобальную работу по просвещению как на федеральном уровне, так и в регионах. Ее будут вести и через традиционные каналы массовой коммуникации, и через новые медиа», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Как отметил Буцаев, РЭО будет как применять контент для федеральных просветительских кампаний, так и отправлять в регионы для работы с населением на местах. Кроме того, планируется вести масштабную работу через популярные блоги в Instagram, YouTube, TikTok.

«Как показывает практика нашей деятельности в регионах, наблюдается крайняя заинтересованность в информационной поддержке раздельного сбора мусора. Необходима пропаганда, подчеркну это слово. Раздельный сбор является задачей государственной важности, идеологически значимым направлением», — отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Кроме того, по словам Исмаилова, российские граждане уже готовы использовать систему раздельного мусора, но для этого требуется создать инфраструктуру — подходящие контейнерные площадки.

По мнению эксперта тематической площадки «Экология» Александра Когана, привычку необходимо формировать с детства: развивать экологическую культуру.

«В реализации данной реформы, пожалуй, наиболее важное — беседа с жителями. Нужно находиться в открытом и честном диалоге, объяснять, почему выносятся те или иные решения, какие механизмы работают. Но также важно понимание того, что такую масштабную реформу нельзя провести без регулярной работы в сфере экологического просвещения», — отметил Коган.

Как не раз отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко, влияние мусора на экологию значительно. «В отличие от других отраслей, в сферу обращения с отходами вовлечены абсолютно все граждане страны, и каждый житель ощущает на себе последствия любых изменений. Раздельный сбор мусора — неотъемлемый элемент новой системы обращения с ТКО. Наша задача — стимулировать переработку мусора, извлечение вторичного сырья, перейти к раздельному накоплению. И, безусловно, работать по изменению культуры потребления, сообщать гражданам о реформе», — отметила Абрамченко.

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