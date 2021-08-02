Глава Башкирии рассказал, что необходимо успеть перед началом учебного года

Глава Башкирии рассказал, что необходимо успеть перед началом учебного года
Глава Башкирии рассказал, что необходимо успеть перед началом учебного года
Вчера, 10:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Радий Хабиров отчитался о уже проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать.

– Август, ещё месяц лета... Для тех, кому осенью за парты, этого мало. Для подготовки школ к учебному году этот месяц пролетит как миг. Но мы всё должны успеть, – так начал свой пост в соцсети глава региона.

Хабиров привел подписчикам и данные статистики – в Башкирии 1 сентября 60 239 первоклассников сядут за парты, всего в Башкирии 498 441 школьник.

Задачей глава Башкирии обозначил привести за тёплое время года школы в порядок. Также он сообщил о капитально отремонтированных 27 учебных заведений

В комплексно обновлённые классы сядут ученики в селе Новобелокатай Белокатайского района, Верхние Киги Кигинского района, Ахуново Учалинского района, в деревне Старомунасипово Бурзянского района и другие.

Радий Хабиров напомил и о том, что с 1 сентября 2020 года ученики младших классов получают бесплатное школьное питание. В этом году эта практика продолжится, однако есть нюансы.

– Поскольку происходит это за счет федерального бюджета, есть определённые требования. Не все наши пищеблоки были готовы к таким нагрузкам, поэтому мы отремонтировали и заменили оборудование в 280 столовых – в Агидели, Межгорье, Салавате, в уфимской школе № 24, Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима, школе № 104 им. М. Шаймуратова и других, – уточнил руководитель республики.

В Башкирии отремонтировали и оснастили новым оборудованием еще 48 сельских спортивных залов. В Абзелиловском, Альшеевском, Куюргазинском, Уфимском и других районах. Также стало известно, что в школах будут работать спортивные клубы по разным направлениям.

В заключение Хабиров пожелал всем отлично провести остаток каникул и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит в полной мере ощутить школьную жизнью

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