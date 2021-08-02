Эксперты объяснили «космические» цены на лечение онкобольных

Как отмечает директор Центра социальной экономики Руслан Древаль, тариф клинико-статистических групп (КСГ) включают в себя не только возмещение стоимости самого лекарства, но и затраты медучреждения. Так, если стоимость годового курса препарата для пациента 5,9 млн рублей, то государство возмещает клинике 7 млн рублей. Профицит направляется на оплату работы персонала, оборудование, коммунальные расходы, сообщают «Новые Известия».
По словам внештатного специалиста-онколога Минздрава Республики Коми Андрея Галина, закупка в госклиниках происходит по ФЗ № 44, когда больница не видит торгового наименования препарата, а ориентируется на самое дешевое предложение. То есть пациенту предлагается максимально выгодный для клиники вариант, который позволит получить больше средств на оплату сопутствующих издержек медицинского учреждения, хотя бывают и исключения.
Как отметил председатель Координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов, не стоит забывать, что Минздрав не всегда учитывает новейшие разработки, уже признанные клинически. Так, больница может закупать рекомендованное лекарство, которое было в числе самых эффективных в 2017 году. А в 2021 ему на смену уже пришли новые более эффективные инновационные разработки.
Одним из примеров можно считать ситуацию с дурвалумабом — препаратом, который применяется в лечении на всех стадиях рака легких. Несмотря на то, что он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также рекомендован с 2021 года Минздравом, из-за невыгодных тарифов в России его практически не используют. Такая же ситуация с абемациклибом и пролголимабом — у этих лекарств низкий тариф КСГ, хотя они признаны эффективными.
Древаль отметил, что недавно прошло заседание комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания России по социальной политике и здравоохранению, на котором он поднимал вопрос об адекватной компенсации расходов на лекарства больницам.
«Решением, на мой взгляд, является открытый обоснованный подход к распределению схем терапии, содержащих иммуноонкологические препараты в КСГ с таким коэффициентом затратоёмкости, чтобы при оплате схем терапии стационары получали одинаковое возмещение в одноканальной системе возмещения ОМС», — сказал Древаль.
Вопрос об изменении подхода к тарификации в ОМС также поднимался на заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению. Спикеры отметили, что изменения помогут повысить доступность инновационной терапии в онкологии.
Сенатор Александр Варфоломеев отметил, что этот вопрос важен для всего медицинского сообщества.