Фото: pxhere.com
В Каменном после съемки фильма бросили 70 ручных голубей
Вчера, 21:24Общество
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Туристы обнаружили в городе Каменский Пермской области порядка 70 брошенных голубей. Отмечается, что все птицы имеют специальные колечки на лапах. В скором времени их должны забрать специалисты.
Как сообщает издание properm.ru, появление домашних голубей местные связывают со съемками фильма «Сердце Пармы». В соцсети местная жительница Анна Асанова написала, что, по ее подсчетам, в регионе находятся около 70 голубей, которые не улетают.
Минприроды Персмкого края следит за ситуацией. Отмечается. Что съемочная группа в скором времени должна приехать за птицами, так как они являются реквизитом.
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