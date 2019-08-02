В Башкирии населению запретили трогать погибшую рыбу из реки Изяк

Накануне, 1 августа, председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал о текущей обстановке на реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии. Где на днях был выявлен факт гибели рыбы от загрязнения вредными стоками.

По его словам, сейчас идет очищение реки. При этом близлежащим населенным пунктам – ничего не грозит. Речь идет о поселках Турушла и Нижний Изяк.

- Превышения предельно допустимых концентраций по органическим компонентам не зарегистрированы, - написал на своей странице в Фейсбуке Фарит Гумеров.

К аварийно-спасательным работам привлечены местные власти. В частности, главам сельских поселений поручено оперативно информировать население о текущей ситуации и не допускать паники. Люди должны четко понимать, что сейчас пока в пострадавшей реке ни купаться, ни пользоваться водой из нее нельзя. Мертвую рыбу в пище употреблять категорически запрещается как людям, так и животным. Погибшую рыбу утилизируют. Только за один день было собрано полтонны.

Управление государственного аналитического контроля развернуло на месте событий постоянный мониторинг качества воды из рек Изяк и Уфа ниже впадения в нее загрязненной речки. В работах оказывают помощь спасатели.

Чтобы исключить дальнейшее попадание стоков в реку Изяк, рядом с ней построили временную насыпь.