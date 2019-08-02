В Башкирии архитектора обвинили во взятке в виде квартиры с тяжкими последствиями
Бывший сотрудник муниципалитета Иглинского района попал под суд за превышение полномочий.
В Иглинский межрайонный суд на днях будет передано уголовное дело, возбужденное против 33-летнего бывшего главного архитектора муниципалитета. Мужчина обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщается на сайте следкома.
Как следует из материалов дела, преступление архитектора имело место в период с 2014 по 2016 годы. Именно тогда он выдал разрешение на строительство восьми многоквартирных домов застройщикам компаний «Стройиндустрия», «Союз-Строй» и «ПрогрессСтройТех», у которых не было на тот момент даже технических регламентов и проектной документации.
В итоге компании забросили свои стройки в селах Иглино и Акбердино, хотя и успели до этого собрать деньги с 237 дольщиков, внесших в виде оплаты в общей сложности около 277 млн рублей.
Следствие нашло веские доказательства того, что архитектор выдавал разрешения за взятку, - таковой считается строящаяся квартира площадью 31 кв. м.
Примечательно, что обвиняемый не признал свою вину. Тем не менее уголовное дело уже должно быть направлено в суд.