В Башкирии архитектора обвинили во взятке в виде квартиры с тяжкими последствиями

В Иглинский межрайонный суд на днях будет передано уголовное дело, возбужденное против 33-летнего бывшего главного архитектора муниципалитета. Мужчина обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, преступление архитектора имело место в период с 2014 по 2016 годы. Именно тогда он выдал разрешение на строительство восьми многоквартирных домов застройщикам компаний «Стройиндустрия», «Союз-Строй» и «ПрогрессСтройТех», у которых не было на тот момент даже технических регламентов и проектной документации.

В итоге компании забросили свои стройки в селах Иглино и Акбердино, хотя и успели до этого собрать деньги с 237 дольщиков, внесших в виде оплаты в общей сложности около 277 млн рублей.

Следствие нашло веские доказательства того, что архитектор выдавал разрешения за взятку, - таковой считается строящаяся квартира площадью 31 кв. м.