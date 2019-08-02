«Уфаводоканал» опубликовал ответ паникерам на тему качества питьевой воды в столице

В соцсетях с молниеносной скоростью распространяются сведения о том, что загрязненная вредными стоками вода из реки Изяк в Благовещенском районе попала в уфимский водозабор, поэтому пить воду из крана и мыться ею в Уфе стало опасно.

Специалисты Роспотребнадзора постарались успокоить население, сообщив, что результаты проб воды из уфимского водопровода показали, что отрава из реки Изяк до столицы Башкирии не добралась. Однако их слова пользователи соцсетей подвергли сомнению, приведя в качестве примера замалчивание ситуации о вредных выбросах сероводорода в Сибае.

Тогда в ход пошла «тяжелая артиллерия» в виде непосредственно специалистов «Уфа водоканала», сообщившая, что его собственные лаборатории не выявили следов загрязнения в питьевой воде в Уфе и даже в Благовещенске.

- Результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям, – говорится в сообщении МУП «Уфаводоканал».

Напомним, на месте событий сейчас работает большой «десант» контрольных инстанций. Погибшая рыба утилизируется.

Сегодня уже пошел четвертый день, как информация о загрязнении реки Изяк попала в соцсети и СМИ.