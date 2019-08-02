Учителям Башкирии обещали 100 грантов по 600 тысяч рублей
Вчера, 12:58ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уже есть 196 претендентов.
В текущем году муниципалитеты Башкирии подали в Министерство образования РБ 196 заявок на получение грантов по 600 тысяч рублей. Речь идет о грантах для молодых учителей, работающих в сельской местности.
По словам ио министра образования республики Айбулата Хажина, победителей определит специальная комиссия. Причем ей предстоит принять непростые решения, поскольку из 196 человек нужно выбрать лишь сотню самых достойных – таковы условия предоставления грантов.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что выделенные деньги должны стать реальной поддержкой для молодых учителей, - например, помочь им внести первый взнос по ипотеке на жилье.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей