Учителям Башкирии обещали 100 грантов по 600 тысяч рублей

В текущем году муниципалитеты Башкирии подали в Министерство образования РБ 196 заявок на получение грантов по 600 тысяч рублей. Речь идет о грантах для молодых учителей, работающих в сельской местности.

По словам ио министра образования республики Айбулата Хажина, победителей определит специальная комиссия. Причем ей предстоит принять непростые решения, поскольку из 196 человек нужно выбрать лишь сотню самых достойных – таковы условия предоставления грантов.