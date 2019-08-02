Строить и жить помогаем: гранты на проекты местных НКО могут уйти в другие регионы?

В конкурсе две номинации — «Уфа — активный город» и «Благоустроим город вместе», победители могут рассчитывать на гранты не более 200 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно. Это первый конкурс грантов для НКО, инициированный уфимской администрацией, ранее в регионе проводились лишь республиканские конкурсы грантов от Министерства труда и соцзащиты РБ.

Несмотря на то, что одна из двух номинаций конкурса имеет в названии географическое уточнение, в тексте постановления нет прямого указания, что НКО должны заявить проект, так или иначе связанный с Башкирией.

По мнению директора Благотворительного фонда помощи детям и семьям «Наши дети» Ольги Власовой (фонд выиграл в этом году грант Минтруда РБ в размере 1,3 млн руб. — прим. авт.), обычно когда постановление о выдаче грантов касается конкретной муниципальной территории, должно быть указано, в интересах кого конкурс принимает проекты на рассмотрение, независимо от названий номинаций.

— В условиях должно было быть написано, что проекты, поданные на конкурс, должны быть реализованы на территории Уфы или, скажем, должны приносить пользу жителям Уфы, — подчеркивает Ольга Власова. — То есть должна быть формулировка, которая привяжет конкурс географически. Но этого в условиях нет, из-за чего юридически НКО из Вологды сможет подать на уфимский конкурс проект, который предусматривает устройство площадки в условной Чите. И по закону организаторы конкурса не смогут отказать, заявку должны будут зарегистрировать и оценить наравне с другими.

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Эксперты, комментирующие наиболее частые ошибки НКО при подаче заявок на гранты, отмечают, что положение о региональных некоммерческих организациях запрещает проводить мероприятия в другом регионе, поскольку для этого нужен статус межрегиональной или всероссийской организации. Подобные формулировки, не конкретизирующие статус заявителей, также отсутствуют в условиях конкурса.

Так, например, в условиях конкурса грантов главы РБ на развитие гражданского общества, опубликованных месяц назад, обозначено, что в номинации принимаются заявки на общественно значимые проекты «в интересах жителей Республики Башкортостан».

Как следствие, поскольку жюри должно оценивать только то, что представлено в заявке, т. е. не опыт и заслуги организации, не оценка общественного вклада, а оценка поданной идеи и набор документов, то НКО, работающие за пределами региона, могут попытать финансового счастья в пределах Башкирии.

Нюанс также заключается в том, что организация не из Башкирии может иметь благие намерения по реализации того или иного проекта в границах республики, но оторванность НКО от рынка социальных услуг в конкретном регионе в конечном счете может не принести должного эффекта. Усилия сойдут на нет, как и средства, которые могли бы быть потрачены не столько на более осуществимый проект, сколько на более жизнеспособный — при равной актуальности. При этом официальная статистика в изучении реальной ситуации помогает далеко не всегда.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Каждый третий эксперт говорит, что организации не знают, что происходит в их секторе, в регионе и стране, часто используют устаревшие технологии и методики, — отмечает генеральный директор Фонда Президентских грантов РФ Илья Чукалин. — И если для небольших проектов, особенно в маленьких населенных пунктах, не так важна инновационность и уникальность, то для крупных и дорогих проектов эти показатели очень важны.

Стоит отметить, что в 2017 году зафиксировано, что в Башкирии работает 4535 НКО (больше в ПФО только в Татарстане), при этом, по словам председателя Общественной палаты РБ Ольги Панчихиной, в муниципальных образованиях региона не более 2-3 официально зарегистрированных НКО. В текущем году республика подала в Фонд президентских грантов 323 заявки — это второй показатель по количеству заявок среди регионов (т.е. не считая НКО из Москвы и Петербурга).