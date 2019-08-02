Синоптики не обещали на первый уик-энд августа в Башкирии ничего хорошего
Жителям республики рекомендовано одеваться теплее.
Специалисты Башгидромета опубликовали свой прогноз погоды на первый августовский уик-энд. К сожалению, он не сулит ничего приятного тем, кто любит лето.
Так, завтра, 3 августа, практически по всей Башкирии зарядят дожди. Вместе с ними будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный, который во время порывов может достигать 22 метров в секунду.
На дорогах утром с большой долей вероятности появится дымка, таким образом видимость снизится до 500 метров.
Температура воздуха днем вряд ли поднимется выше 17 градусов тепла, а в темное время суток столбик термометра устремится к уровню +6 градусов.
В воскресенье, 4 августа, дожди несколько поутихнут, однако в остальном все останется по-прежнему. Ночью при прояснениях может похолодать до +1 градуса.
На следующей неделе, возможно, появится тенденция к потеплению.